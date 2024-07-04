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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات وزارية لكل ملف لإنجاز المهام وتنفيذ تكليفات الرئيس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه ستكون هناك مجموعات وزارية متخصصة، لملفات بعينها.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أنه سيكون تحت كل مجموعة، مجموعة وزراء يجتمعون أسبوعيًا لحل كل المشاكل والتداخلات العرضية، وتعرض قرارات المجموعة على مجلس الوزراء، في نفس الأسبوع، وذلك لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع مدبولي، ستكون هناك مجموعة للتنمية السياحية والتنمية الاقتصادية ومجموعة وزارية للطاقة، ومجموعة ريادة الأعمال، وهو مجموع شديد الأهمية للدولة، وسيكون هناك مستشارون متخصصون داخل مجلس الوزراء كل منهم مختص بوحدة من هذه المجموعات، لتذليل أي عقبات في أي ملف مرتبط بعمل مجموعة العمل.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء - الرئيس عبدالفتاح السيسي