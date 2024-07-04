مدبولي يكشف عن توجيه من الرئيس بشأن مشروعات "حياة كريمة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة استكمال مشروعات "حياة كريمة".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة اليوم الخميس نقلته قناة إكسترا نيوز"، أن مشروع "حياة كريمة" يمس كل أبناء الوطن في الريف.

وتابع "الرئيس وجّه أيضًا بتمكين أكبر للمرأة والشباب، واستمرار الدور الكبير للدولة في الملفات الخارجية، في إطار الاضطراب الذي يشهده الإقليم".

وبدأ منذ قليل، أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة حل مشكلة الكهرباء.

في سياق متصل، اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.