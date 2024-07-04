ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي يكشف عن توجيه من الرئيس بشأن مشروعات "حياة كريمة"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بسرعة استكمال مشروعات "حياة كريمة".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة اليوم الخميس نقلته قناة إكسترا نيوز"، أن مشروع "حياة كريمة" يمس كل أبناء الوطن في الريف.

وتابع "الرئيس وجّه أيضًا بتمكين أكبر للمرأة والشباب، واستمرار الدور الكبير للدولة في الملفات الخارجية، في إطار الاضطراب الذي يشهده الإقليم".

وبدأ منذ قليل، أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة حل مشكلة الكهرباء. 

في سياق متصل، اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات حياة كريمة