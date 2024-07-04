مدبولي: نهدف لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير العملة الصعبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استحدثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء احتياجنا لكسب استثمارات خارجية أكثر، وضروة وجود شخصية متفرغة لها.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة حققت العام الماضي أعلى سنة في تاريخ مصر في جذب الاستثمارات، مع دخول صفقة رأس الحكمة، لكننا بحاجة لاستمرارية جذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج.

ولفت إلى أنه دمج معها قطاع التجارة الخارجية، بهدف تعظيم الصادرات المصرية ووتوفير العملة الصعبة.

بدأ منذ قليل، أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة حل مشكلة الكهرباء.

في سياق متصل، اجتمع أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الج