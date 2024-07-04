رئيس الوزراء يكشف سبب تولي الفريق كامل الوزير حقيبتين وزاريتين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية الصناعية ملف حياة أو موت للدولة المصرية، لهذا تم تكليف الفريق كامل الوزير بهذا الملف، لأنه كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى، وحقق طفرة كبيرة في وزارة النقل.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء، أن الطفرة التي حققها في وزارة النقل، جعلته يطمئن أنه قادر بدعم مجلس الوزراء أن يقوم بهذا المنصب، لكن هناك ملفات في وزارة النقل ما زالت تستدعي إشرافه لهذا جاءت فكرة توليه حقيبتين وزاريتين.

بدأ منذ قليل، أول اجتماع لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة حل مشكلة الكهرباء.

