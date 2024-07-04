مدبولي: وجود مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة

صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن هناك حرصًا شديدًا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجهًا بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، “حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق”.

وشدد على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب.