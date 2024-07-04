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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح في أسرع وقت وزيادة الصادرات المصرية

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة لديها تحديات كبيرة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح في أسرع وقت وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن من أولويات الحكومة الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، بالإضافة إلى الملفات الخارجية، مشيرا إلى أن المنطقة حاليًا في قمة الاضطراب.

وأوضح مدبولي، أن التشكيل الحكومى الجديد استحدث منصب نائب رئيس الوزراء، وهناك ملفان مهمان سيتم العمل عليهما وهما التنمية البشرية وبناء الإنسان في الحكومة الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحكومة الجديدة