مدبولي: الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح في أسرع وقت وزيادة الصادرات المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الجديدة لديها تحديات كبيرة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح في أسرع وقت وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن من أولويات الحكومة الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، بالإضافة إلى الملفات الخارجية، مشيرا إلى أن المنطقة حاليًا في قمة الاضطراب.

وأوضح مدبولي، أن التشكيل الحكومى الجديد استحدث منصب نائب رئيس الوزراء، وهناك ملفان مهمان سيتم العمل عليهما وهما التنمية البشرية وبناء الإنسان في الحكومة الجديدة.