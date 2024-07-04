الاتحاد المصري لألعاب القوى يكشف كواليس تأهل 5 مصريين لأولمبياد باريس 2024

عبر الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن سعادته بتأهل 5 لاعبين مصريين لأولمبياد باريس 2024، قائلا: «حاولنا نؤهل أكبر عدد من اللاعبين وفي انتظار إعلان التأهيل يوم 7 وهو آخر موعد للإعلان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "لدينا لاعبان وهما إيهاب عبد الرحمن نجح في التأهل، ومصطفى عبد الخالق في لعبة الرمح، ولاعب آخر هو مصطفى الجمل في لعبة المطرقة، وفي لعبة الجُلة مصطفى عمر، ومحمد مجدي"، مواصلا: "أنا سعيد إننا لدينا 2 لاعب تأهلا من لعبة الرمح".

وأوضح «شاهين» أننا لدينا فرص ذهبية بعد تأهلنا لأولمبياد باريس 2024، موضحا أن هناك ألعاب القوى وتلك اللعبة يمارسها العالم بأكمله والمنافسة تأتي من 250 دولة وهي بتكون مبينة على الموهبة البحتة، وناهل أن نصعد لدور الثمانية في الأولمبياد.

