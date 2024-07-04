بعد شائعة تدهور حالته الصحية.. توفيق عبد الحميد يشكر جمهوره

حرص الفنان توفيق عبد الحميد على توجيه الشكر لجمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لاهتمامهم بالإطمئنان عليه بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

وكتب توفيق :"شكرا جزيلا محبتكم واهتمامكم تاج فوق راسى متعكم الله جميعا بالصحة والستر وراحة البال".

وقبلها طمأن الجمهور على حالته وقال:"واضح ان فى خبر انتشر عن تدهور حالتى الصحية ازعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقى".

وخلال منشور ثالث أكد توفيق على استقرار حالته وقال:"الحمد لله على كل حال انا بخير وحالتي الصحية زى ما هى مفيش جديد".

ويواصل توفيق عبد الحميد خلال الفترة الحالية مرحلة جلسات العلاج الطبيعي حيث يعاني من ألم في ظهره.

جدير بالذكر أن آخر أعمال توفيق عبدالحميد هو مسلسل يوتيرن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة ريهام حجاج وعبير صبري وصفاء الطوخي وكريم قاسم.