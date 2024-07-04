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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: حرصت على اختيار كفاءات وطنية بخبرات محلية ودولية خلال تشكيل الحكومة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه قرر عقد مؤتمر صحفي في أول يوم عمل للحكومة الجديدة لتوضيح عدد كبير من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد الثقة في شخصه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي يعقده الآن  وتعرضه شاشة إكسترا نيوز: «استغرقنا فترة طويلة من أجل اختيار أفضل الكفاءات التي تكون قادرة على العمل والإنجاز، في ظل التحديات التي تواجهها مصر اليوم سواء الالتزامات الخارجية غير المسبوقة أو الوضع الداخلي».

وأكّد أنَّه كان حريصًا بشدة على اختيار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية، وقادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تشكيله للحكومة الجديد.

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