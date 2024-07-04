داليا عبدالرحيم تهنئ الوزراء والمحافظين الجدد وتتمني لهم التوفيق في مهمتهم لصالح الوطن

الخميس 04/يوليو/2024 - 01:25 م

تقدمت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم رئيس تحرير «البوابة نيوز»، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واختيارهم لقيادة العمل التنفيذي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

وشكرت رئيس تحرير «البوابة نيوز»، الوزراء والمحافظين السابقين، على ما قدموه للوطن من جهود ملموسة على أرض الواقع، وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم، طيلة فترة توليهم المسئولية.

وتمنت داليا عبدالرحيم، للحكومة الجديدة كل التوفيق والنجاح في مهمتها الوطنية من أجل رفعة وتقدم مصر وشعبها وتحقيق آمال الأمة المصرية ومشروعها الحضاري تحت قيادة قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتضمن تشكيل الحكومة ما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء.

نواب رئيس الوزراء والوزراء: الدكتور خالد عبد الغفار محمد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان

- الفريق كامل الوزير نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرًا لوزارتي الصناعة والنقل.

- الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتورة رانيا المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرًا للبيئة.

- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور أشرف صبحى وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور محمد أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- محمد محمد صلاح الدين وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- الدكتور هاني سويلم وزيرًا للموارد المائية والري.

- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- الدكتور كوجك وزيرًا للمالية.

- منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية.

- شريف فتحي وزيرًا للسياحة والآثار.

- الدكتورة مايا مرسى وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

- السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.

- المستشار عدنان فنجرى وزيرًا للعدل.

- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

- سامح الحفني وزيرًا للطيران المدني.

- المهندس شريف الشربيني وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- علاء الدين فاروق وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

- محمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

- حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- محمد جبران وزيرًا للعمل.

- الدكتور أحمد هنو - وزيرًا للثقافة.

- الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- المهندس كريم بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.



نواب الوزراء



- رأفت عبد العزيز فهمي هندي - نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- غادة لبيب مصطفي عبد الغنى - نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- بكر محمد عبد الوهاب البيومي - نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- منتصر مناع ميهوب جاد الحق - نائبًا لوزير الطيران المدني.

- مصطفى إبراهيم على الصياد - نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- سيد إسماعيل على أحمد - نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين - نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أيمن محمد بهاء الدين البصال - نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- عبلة أحمد علي الألفي - نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- محمد محمود ناصر الطيب - نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- عمرو محمد قنديل شمس الدين - نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- شريف محمد فتحي الكيلاني - نائبًا لوزير المالية.

- ياسر سمير صبحي كامل - نائبًا لوزير المالية.

- أبو بكر محمد حفني محمود- نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- نبيل رياض حبشى غطاس - نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- حسام الدين محمد صلاح عثمان - نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- صباح محمد عبد اللطيف مشالي - نائبًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- نهاد شاهين على شاهين - نائبًا لوزير النقل.

- ماجد محمد عبد الحميد متولي - نائبًا لوزير النقل.

- وجدي شحات عبد الحكيم رضوان - نائبًا لوزير النقل.

- مارجريت صاروفيم مينا يوسف - نائبًا لوزير التضامن الاجتماعي.

- وليد حسين أبو المجد على - نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية.

- يمنى أسامة فريد البحار - نائبًا لوزير السياحة والآثار.