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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«مصر للطيران» تتعاون مع «اوبنت بي في – انتيكا» لتنشيط السياحة المصرية

جانب من الاتفاق
جانب من الاتفاق
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وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة بأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) ، وشركة “اوبنت بي في” وعلامتها التجارية انتيكا ممثلة برئيس الشركة أحمد نصر اتفاق تعاون دولي يهدف لتنشيط السياحة المصرية .

ويهدف البروتوكول مشاركة شركة مصر للطيران بمعارض شركة اوبنت بي في، المختلفة بالعالم للترويج للمقاصد السياحية المصرية فضلا عن تنفيذ عدد من المؤتمرات والمعارض العالمية بمصر.

يتضمن برتوكول التعاون مشاركة «مصر للطيران» بعدد من المعارض المنظمة من قبل شركة «اوبنت بي في» بإيطاليا ، سويسرا ، بلجيكا والمانيا فضلا عن التوسع مستقبلا بامريكا اللاتينية.

جدير بالذكر ان “اوبنت بي في” ستبدأ بإدارة أحد أهم المباني التاريخية بالعاصمة البلغارية صوفيا بدءا من فبراير ٢٠٢٥ وستشارك مصر للطيران بمعرض دائم بالمبني التاريخي.

, مصر للطيران الخطوط الجوية الكرنك