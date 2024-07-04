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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة الوظائف القيادية لإجراء مقابلات لاختيار مديري العموم وأمناء الكليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أجرت لجنة الوظائف القيادية بجامعة المنوفية برئاسة  الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، المقابلات الشخصية للتجديد السنوي لمديري العموم الحاليين بالجامعة، بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لنحو ١٢ مديرا عاما وأمين كلية حالي بالجامعة، حيث تقدم كل مدير عام بتقرير عن إنجازاته خلال العام الماضي، كما تقدم  أيضاً بمقترح  لخطته المستقبلية لتطوير الإدارة او الكلية التابعة له، مشيرا إلي أن هذا  يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير الأداء والوصول لأفضل المستويات في العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن معايير التجديد لمديري العموم هي القدرة علي اتخاذ القرار وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومدي تمتعه بمهارات القيادة والاتصال والقدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي وذلك طبقاً للقانون رقم (81) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له ومكملاتها

التعامل مع الدراسات العليا الدكتو الدكتور احمد القاصد الحالي