بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة في الزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف في منطقة الزاوية الحمراء.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، في ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكاب 6 وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.