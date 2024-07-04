غدا.. القومي لثقافة الطفل يستأنف صالون "محبة الوطن"

يستأنف المركز القومي لثقافة الطفل صالون “محبة الوطن” بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز مع وزارة الأوقاف وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد غدا الجمعة تحت عنوان “الهجرة النبوية بين السينما والواقع”، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك فى الندوة، الكاتب محمد ناصف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات، ويدير اللقاء الباحث أحمد عبد العليم مدير عام بحوث الطفل بالمركز، وذلك فى إطار احتفالات “أحلى إجازة الصيفية”.

الجدير بالذكر أن الصالون يُقام للموسم السادس على التوالي ويستضيف الشيوخ والواعظين والكُتاب والرسامين، ويهدف إلى غرس قيم الانتماء وحب الوطن وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية وقيم التسامح والإخاء بين الأطفال، كما يهدف إلى أهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحاً، واستمراراً لجهود المركز في الاهتمام بالأطفال الناشئين، ويُقام يوم السبت من كل أسبوع بالحديقة الثقافية للأطفال شارع قدري السيدة زينب.