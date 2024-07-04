ضبط المتهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة بالمنيرة الغربية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته بمنطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

سرقة حقيبة من داخل سيارة



تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية لقيامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته تحتوى على (جهاز "لاب توب" - جهاز "تابلت" - جواز سفر) حال سيره بدائرة القسم صحبة أحد الأشخاص مستخدمين دراجة نارية.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والدراجة النارية "التروسيكل" المستخدمة فـى الواقعة.