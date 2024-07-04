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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة بالمنيرة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"  لقيامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته بمنطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

سرقة حقيبة من داخل سيارة


تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية لقيامهما بسرقة حقيبة أحد الأشخاص من داخل سيارته تحتوى على (جهاز "لاب توب" - جهاز "تابلت" - جواز سفر) حال سيره بدائرة القسم صحبة أحد الأشخاص مستخدمين دراجة نارية.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات والدراجة النارية "التروسيكل" المستخدمة فـى الواقعة.

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