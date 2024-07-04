ads
الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة العريش تستعد لموسم إنتاج السمك والجمبري من مزارعها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش بنقل وأقلمة بعض أنواع الجمبري وأسماك العائلة البورية تحت ظروف المناطق الصحراوية لاستدامة إنتاجية الأسماك والقشريات بتلك المناطق شحيحه المياه في سلسلة من إدخال أنواع جديدة أخرى.

وأوضحت الكلية أنها سوف تطرح منتجات المزرعة لأهالي سيناء قريبا من منطلق الدور المجتمعي والتنموي للجامعة.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة هند حميدو نائب رئيس جامعة العريش  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د محمد سالم عميد الكلية وأ.د أشرف الدكر رئيس قسم الاستزراع ود محمد فتحي مشرف المزرعة، ود ممدوح سلمان أمين الكلية.

الإستزراع المائى الدور المجتمعي المناطق الصحراوية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة