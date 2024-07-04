جامعة العريش تستعد لموسم إنتاج السمك والجمبري من مزارعها

قامت كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش بنقل وأقلمة بعض أنواع الجمبري وأسماك العائلة البورية تحت ظروف المناطق الصحراوية لاستدامة إنتاجية الأسماك والقشريات بتلك المناطق شحيحه المياه في سلسلة من إدخال أنواع جديدة أخرى.
وأوضحت الكلية أنها سوف تطرح منتجات المزرعة لأهالي سيناء قريبا من منطلق الدور المجتمعي والتنموي للجامعة.
وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة هند حميدو نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د محمد سالم عميد الكلية وأ.د أشرف الدكر رئيس قسم الاستزراع ود محمد فتحي مشرف المزرعة، ود ممدوح سلمان أمين الكلية.