رئيس “تعليم الكبار” بكفر الشيخ: تحرير 5283 مواطنا من الأمية خلال دورة أبريل 2024

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ابراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الامية وتعليم الكبار بكفر الشبخ، وعطية نصر مدير ادارة التخطيط بهيئة محو الامية وتعليم الكبار بكفرالشيخ، بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار إستراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في مجال محو الأمية يظهر بوضوح، وتظهر هذه الجهود في التزام الجامعة بدعم رؤية مصر 2030 ومساهمتها في تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان، موضحة أن مساهمة الجامعة في نشر العلم والمعرفة وتحقيق التنوير تمثل أيضًا دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع المصري.

وفي هذا السياق، قدم ابراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الامية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، نيابة عن الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهئية العامة لتعليم الكبار، الشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على الجهود المبذولة والمشاركة الايجابية لكليات الجامعة لتنمية المواطن المصري وتحرره من قيد الامية، حيث كان لهذه الجهود أثر بالغ خلال النتائج المحققة فى مجال محو الامية وتعليم الكبار فى مشاركة فعلية بالجامعة، حيث ساهمت الجامعة فى تحرير عدد 5283 مواطن من الامية، خلال دورة ابريل 2024.