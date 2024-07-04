أستاذ عمارة ينصح بالعودة للتصميمات القديمة للبيوت وتغيير طرق البناء لمواجهة الحر

كشف الدكتور خالد على طرابية، أستاذ العمارة بكلية الهندسة الجامعة الأمريكية، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمنازل مقارنة ًبحرارة البيوت في الماضي التي كانت مقبولة، قائلاً: «البيوت اليوم تحبس درجات الحرارة والسبب تصميمات المباني».

وتابع «طرابية»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنَّه في الماضي كانت ارتفاعات الأسقف للبيوت تصل إلى 4 أمتار مقارنة بمباني اليوم السقف فيها منخفض «2.5 متر» ما يساهم في حبس الحرارة بالداخل، «الهواء كثافته تقل ويرتفع لأعلى بسبب السخونة والأسقف المرتفعة تساهم في خروجه من المنزل بدل احتباسه».

ونصح بالعودة للتصميمات القديم وتغيير طرق البناء وتصميم البيوت بشكل يساهم في ترشيد الطاقة وأن تعود حرارة البيوت كما كانت في الماضي مقبولة، موضحاً: «النوافذ حالياً من الألومنيوم ما يتسبب في وجود المعادن بالبيوت وارتفاع حرارتها وفي الماضي كانت تصنع من الخشب».

