مؤتمر طبي بالفيوم حول الجديد في علاج أمراض الأنف والأذن

افتتح بالفيوم المؤتمر الطبى الثانى لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفيوم العام صباح اليوم الخميس، تحت عنوان " كورسات مبسطة .. فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة".

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور على محروس رئيس أقسام الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الأزهر وراعى زراعة القوقعة بجمهورية مصر العربية.

ترأس جلسات المؤتمر الدكتور ميشيل عطا استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة، رئيس قسم الأنف والاذن والحنجرة بالفيوم العام، رئيس المؤتمر، والدكتور سيد الحنفي سكرتير عام المؤتمر و مدير وحدة السمعيات بمستشفى الفيوم العام، واقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور شريف صبحى مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى العام بالفيوم، مدير ادارة الطواري بالمديرية.

حاضر فى المؤتمر لفيف من أساتذة الأنف والاذن والحنجرة، بمختلف جامعات مصر " الأزهر - عين شمس - الإسكندرية - المنصورة - الفيوم - بنى سويف".

وأكد الدكتور سيد الحنفي سكرتير المؤتمر يهدف إلى معرفة أساسيات التخصص والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الأنف والاذن والحنجرة.

واشار رئيس أقسام الأنف والاذن والحنجرة بجامعة الأزهر إلى أن المؤتمر يختلف عن المؤتمرات التعليمية التقليدية، حيث تم تخصيصه للأطباء الشبان وتم اختيار موضوعات المناقشة بعناية، والمشاكل التى تواجه كل طبيب من الأمراض الشائعة والتى يتم علاجها بنسبة 90 ‎%‎ من هؤلاء الأطباء، واختيار افضل الأطباء لتوصيل المعلومة والخبرات الحياتية.

وتحدث خلال فى الجلسة الاولى الدكتور محمد قطب استاذ الأنف والاذن والحنجرة بجامعة الفيوم، حول اًرتشاح خلف الأذنين والعلاج بالجراحة الميكروسكوبية، والدكتور حسام البسراطى أستاذ الأنف والاذن والحنجرة بجامعة القاهرة، عن النزيف و تطورات استخدام المناظير فى الكى للشرايين الخفية التى تكون غالبا على الممارس العام، كما تحدث الدكتور محمد الرفاعى استاذ الأنف والاذن والحنجرة بجامعة القاهرة، واللواء دكتور احمد خشبة بمستشفيات القوات المسلحة.