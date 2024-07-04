اليوم.. تامر حسني يطرح أغنية "جامدين كده كده"

يستعد الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة مساء اليوم الخميس، على المنصات الموسيقية المختلفة وتحمل اسم "جامدين كده كده".

وروج تامرلأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وكتب: "صباح الفل عالكل ونهار جميل على كل الناس

انتظروا اليوم إن شاء الله أغنيتي الجديدة، جامدين كده كده، الساعه ٥ مساءً على جميع المنصات".

من جهة أخرى، ينتظر تامر عرض فيلمه السينمائي الجديد "ريستارت" في دور العرض خلال موسم الصيف الحالي.

وفيلم “ريستارت”، ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق.

ويعد هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك".