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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

" القومي للترجمة" يكشف عن الإصدارت الأعلى مبيعًا خلال يونيو

المركز القومى للترجمة
المركز القومى للترجمة
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أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الكتب الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الماضي وجاءت القائمة بالترتيب التالي:

"فرقة العمال المصرية" في المقدمة

تصدر الأعلى مبيعًا لشهر يونيو الطبعة العربية من فرقة العمال المصرية من تاليف كايل أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح وفي المركز الثاني وضمن سلسلة الإبداع القصصي "كيم :مغامرات صبي بحثًا عن هويته في الهند" من ترجمة وتقديم محمد عناني و في المركز الثالث الإصدار الحديث "المغول و العالم الإسلامي من الغزو إلى إعتناق الإسلام" من تأليف بيتر جاكسون ومن ترجمة منى زهير الشايب .

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي :

‎"رحلة الخير :العائلة المقدسة في مصر"،"تاريخ العبودية من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر" ،"نصوص من الشعر القصصي الرومانسي الإنجليزي"،"مكتبة الإسكندرية :فك طلاسم اللغز"،"قراءة ماركس"،"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي"بجزئيه،"متون التوابيت المصرية القديمة"،"حضارة مصر القديمة"،"إسلام الشارع"  ،"حياة الشيخ محمد عياد طنطاوي" ،"الفن خبرة "،"ذوبان الثلوج" ،"حاتشبسوت" و"الذاكرة الاجتماعية :رؤية جديدة للماضي".

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