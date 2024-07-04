أستاذ جراحة تجميل: التعرض لأشعة الشمس 10 دقائق يوميا يقوي عظام الأطفال

قال الدكتور أسامة الشحات أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب في جامعة الأزهر، إنّ أشعة الشمس في فصل الصيف قد تكون مضرة أو مفيدة، وبالتالي يجب التعرض إليها لفترات معينة في توقيتات مناسبة.

وأضاف الشحات في مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الخميس: «من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا، نتحدث عن وقت الذروة، ولا يجب أن نتعرض فيها للشمس لأن كثافة الأشعة المضرة أعلى، وهي الأشعة فوق البنفسجية».

وتابع أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب في جامعة الأزهر: «نحتاج من 10 إلى 15 دقيقة يوميا للتعرض لأشعة الشمس، وذلك قبل الساعة العاشرة صباحا أو بعد الساعة الرابعة عصرا، إذ تكون كثافة الأشعة المضرة ضعيفة ونحن نحتاجها بكل الأعمار».

وواصل: «الطفل يحتاج إلى تعريض قدميه وذراعيه للشمس يوميا لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، لأن بعض الطبقات الجلدية بها فيتامين د غير نشط تحتاج إلى تنشيطها وبعد التنشيط يتم تكوين الكالسيوم الذي يقوي العظام».

