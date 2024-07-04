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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الزراعة»: نسبة السكر في البنجر 21% بالوادي الجديد.. وإنتاجية الفدان 50 طنا

زراعة بنجر السكر
زراعة بنجر السكر
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كشف الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، تفاصيل نجاح زراعة بنجر السكر بالمحافظة في مساحة 12.3 ألف فدان.

وقال المرسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، إنّ محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية غير التقليدية وجرى البدء في زراعتها من موسم 2017، وكانت أغلب المساحات الكبيرة المنزرعة في مركز الفرافرة وتم زراعته في مساحة ما بين 500 إلى 600 فدان بالعوينات، ومساحات أخرى بواقع 400 فدان سنويا.

 وتابع: «محصول بنجر السكر تجود زراعته في الأراضي الرملية ويتحمل ملوحة متوسطة، ولا يحتاج مياه كثيرة، وموسمه الزراعي 6 شهور مقارنة بمحصول قصب السكر الذي يعتبر من الأنواع المعمرة».

وواصل: «تبلغ إنتاجية الفدان منه 35 إلى 50 طن، والمزارع يقبل على زراعته بسبب نظام الزراعة التعاقدية، وكان سعر الطن 1500 جنيه وزاد إلى 1900 ثم 2350، كما أن نسبة السكر فيه عالية تبلغ 21% بالمحافظة». 

وزارة الزراعة الوادي الجديد زراعة بنجر السكر