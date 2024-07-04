محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شاملة لإدارات الديوان العام للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين بالمحافظة.

وبدأت الجولة بتفقد السيد المحافظ للمركز التكنولوجي.

واطلع المحافظ على سير العمل به، واستمع إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وأكد على ضرورة تطويره بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تفقد محافظ القليوبية أرشيف الديوان العام ووجه بضروة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات مشيرا أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل في الديوان العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على الوثائق والمستندات بشكل آمن ومنظم، وتسهيل عملية البحث عنها واسترجاعها من قبل الموظفين والمراجعين.

ثم تفقد المحافظ إدارات متابعة الخطة والمشروعات، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وسرعة واتقان، بما يضمن تحقيق أهدافها على أكمل وجه.

كما تفقد المحافظ إدارات المتابعة والرقابة، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول آلية المتابعة والرقابة على الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، وأكد على ضرورة تشديد الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها وكفاءتها.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع العاملين في الديوان العام، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا أيضا على ضرورة التطوير المستمر للعمل في جميع الإدارات، واستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري في جميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل المشكلات التي تواجه مديري الادارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.

وتأتي هذه الجولة التفقدية من قبل المحافظ الجديد في إطار حرصه على:

- الارتقاء بالعمل في محافظة القليوبية.

- تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

- تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة.

جولة المحافظ

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