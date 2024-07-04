"تصوير فتيات".. ضبط صاحب ستوديو غير مرخص بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مكتب إنتاج فني بدون ترخيص بمنطقة العجوزة.

استغلال الفتيات في تصوير وإنتاج مقاطع فيديو بدون تصريح

كانت قد وردت معلومات لأجهزة الأمن أكدت إنشاء وإدارة مالك شركة لمكتب إنتاج فني "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة واستغلال الفتيات في تصوير وإنتاج مقاطع فيديو "بدون تصريح" مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وتم ضبط ستوديو تصوير، وأقر بأنه المدير المسئول، كما اعترف بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.