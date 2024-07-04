أمن القاهرة يكشف حقيقة تمزيق شاب بالسلاح بمنطقة السلام

الخميس 04/يوليو/2024 - 01:00 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات تداول خبر عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان "أشخاص يمزقون جسد شاب بالسلام ويلوذون بالفرار مُستخدمين سيارة ملاكى ملك أحدهم".

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة السلام ثان من أحد المستشفيات باستقباله طالبا مقيما بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصابا بجروح بأماكن متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم "محل عمل والده – ورشة حدادة)، وإتهامه لـ (5 أشخاص) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وصدمه بدراجة نارية بسب خلافات عائلية.. نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج".. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- 3 سلاح أبيض- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.