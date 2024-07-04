أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن حزب الله نفذ صباح اليوم أكبر هجوم متزامن على مواقع عسكرية إسرائيلية منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية.

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، قصفها بأكثر من 200 ‏صاروخ، وبسربٍ من المسيرات عدّة مقار عسكرية للاحتلال.

وذكرت المقاومة في بيانها، أنّ هذه العمليات جاءت في إطار الرد على عملية الاغتيال في صور، والتي استهدف فيها قائد وحدة عزيز، الشهيد محمد نعمة ناصر.

وشملت الاستهدافات مقر قيادة الفرقة "91" المستحدث في ثكنة "اييلايت"، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة "كاتسافيا"، بالإضافة إلى مقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة "غاملا".

كذلك، استهدفت المقاومة مقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة "210" في ثكنة "يردن".