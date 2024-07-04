مستقرا عند 3175 جنيهًا للجرام.. سعر الذهب في مصر يستفيد من حركة البورصة العالمية

استقر سعر الذهب بمصر مع بداية تداولات اليوم الخميس وذلك بعد محاولات ارتفاع السعر يوم أمس محاولا الاستفادة من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك مع بداية جلسة اليوم قد يحد من قدرة السعر المحلي للذهب على الارتفاع اليوم.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3175 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن افتتح وأغلق جلسة الأمس عند نفس المستوى أيضاً ولكن سجل السعر أعلى مستوى عند 3180 جنيها للجرام.

حاول سعر الذهب المحلي الارتفاع يوم أمس بدعم من صعود سعر أونصة الذهب المحلي، ولكن فشل في ذلك ليستمر التذبذب في نطاق ضيق، واليوم يتداول عند نفس المستويات مع توقعات بعدم قدرة الذهب على الارتفاع خلال جلسة اليوم بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مع بداية الجلسة.

من جهة أخرى تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة عطلة اليوم مما يقلل من أحجام التداول وبالتالي يحد من فرص حركة السعر العالمي.



وأظهرت بيانات أن خلال أول 5 أشهر من عام 2024 تزايدت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات بنسبة 142% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليصل حجم الصادرات إلى 1.046 مليار دولار، ويرجع هذا إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي والعالمي بالإضافة إلى تزايد الإقبال على التصدير خلال الأشهر الأخيرة.

بعد قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مما ساعد على اختفاء السوق الموازي وانتهاء المضاربات في سعر الذهب المحلي، تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل كبير مما نتج عن هذا اتجاه التجار إلى تصدير الذهب لتعويض غياب الطلب المحلي.



ساهم هذا في الحفاظ على أسعار الذهب بدون تغيرات حادة خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في التحرك بشكل تدريجي ونطاقات محدودة دون تغيرات مفاجئة أو حادة في سعره.

من جهة أخرى صدرت اليوم تقارير تفيد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص المصري الغير نفطي إلى المستوى 49.9 نقطة في شهر يونيو مسجلاً أعلى مستوى منذ 3 سنوات مقارنة مع 49.6 نقطة في مايو، ليقترب القطاع من تحقيق النمو حيث يعد المستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



استقر سعر أونصة الذهب العالمي بالقرب من مستويات الأمس وذلك بدعم من ضعف البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس والتي عملت على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض الفائدة في وقت مبكر، بينما تترقب الأسواق تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة.

استقر سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الخميس وذلك بعد التذبذب الذي شهده يوم أمس ومحاولة الارتفاع بدعم من ارتفاع سعر الذهب المحلي ولكن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بداية جلسة اليوم قد يحد من فرص صعود السعر المحلي.

استطاع سعر الذهب العالمي اختراق منطقة المقاومة عند 2340 - 2350 دولارا للأونصة والتي عملت على الحد من فرص صعود الذهب خلال الفترة الماضية ليغلق السعر تداولات الأمس فوق هذه المنطقة الأمر الذي يزيد من فرص صعود الذهب.

يحاول الذهب تجميع الزخم الكافي لاختراق المنطقة المستوى 2365 دولار للأونصة والتي تفتح الباب إلى المستهدف الأول عند 2380 دولارا ثم 2400 دولار للأونصة وذلك بشرط بقاء الذهب فوق المستوى 2350 دولارا للأونصة.

السعر المحلي



واستقر سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال جلسة الأمس حول المستوى 3170 جنيها للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3180 دولارا للأونصة، ولكنه فشل في اختراق هذه المنطقة ليغلق التداولات عند 3175 دولارا دون تغير عن سعر افتتاح الأمس، ليتداول اليوم أيضاً مع بداية الجلسة عند نفس المستوى