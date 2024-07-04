الليلة.. حفل "ليلة وردة" لنانسي وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة

تحيي النجمات نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا بعنوان "ليلة وردة" بالتزامن مع ذكرى ميلادها الـ85، ويذاع مباشرة على فضائية "MBC مصر".

ويأتي الحفل ضمن حفلات موسم جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن تقدم كل من نانسي عجرم وأصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مجموعة مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة.

ويقام الحفل في مسرح "عبادي الجوهر أرينا" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويأتي هذا الحفل، بالتزامن مع ذكرى ميلادها الـ85، حيث حققت نجاحات غنائية ضخمة، طوال حياتها، في رحلة تعاونت فيها مع كبار الملحنين، منهم فريد الأطرش، ومحمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، وعمار الشريعي، وبليغ حمدي وصلاح الشرنوبي.