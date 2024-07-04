أول يوم بعد تجديد الثقة.. محافظ بني سويف يناقش عددًا من الملفات الحيوية

استهل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أول يوم عمل بعد تجديد ثقة القيادة السياسية، بعقد اجتماع، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، كما حضر الدكتور عاصم سلامة النائب السابق للمحافظ.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الملفات والموضوعات الهامة، شملت:

- ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.

- تطبيق قرارات ترشيد الكهرباء.

- متابعة الاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ الموجة 23 لحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

- الجهود المبذولة لمواجهة المتغيرات المكانية وغيرها من الملفات.

وأكد المحافظ ضرورة بذل من المزيد من الجهد والحرص على العمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والوجود الدائم ميدانيا للتواصل المباشر مع مواطني وأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الفترة القادمة تتطلب مزيدا من تعاون الجميع حكومة ومجتمع مدني ومواطن من أجل تعظيم الاستفادة من رؤية الدولة المصرية في مجال تحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، خاصة أن المواطنين شركاء أساسيون وداعمون في اقتراح وتنفيذ الحلول للمشكلات والمطالب.