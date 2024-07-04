الاحتلال: نشن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردًا على هجوم حزب الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن موجة من الهجمات في جنوب لبنان ردا على الهجوم واسع النطاق الذي شنه حزب الله.

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، قصفها بأكثر من 200 ‏صاروخ، وبسربٍ من المسيرات عدّة مقار عسكرية للاحتلال.

وذكر حزب الله في بيانه، أنّ هذه العمليات جاءت في إطار الرد على عملية الاغتيال التي استهدف فيها قائد وحدة عزيز، الشهيد محمد نعمة ناصر.

وشملت الاستهدافات مقر قيادة الفرقة "91" المستحدث في ثكنة "اييلايت"، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة "كاتسافيا"، بالإضافة إلى مقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة "غاملا".

كذلك، استهدفت المقاومة مقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة "210" في ثكنة "يردن".

واستكمالًا للرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه الاحتلال في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، أعلنت المقاومة في بيانٍ آخر، شنّها هجوماً جوياً، بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على عدّة مقار للاحتلال.

وبيّن حزب الله أنّ هجوماً بالمسيرات شمل مقر قيادة الفرقة "91" المستحدث في ثكنة "اييلايت"، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة "كاتسافيا"، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏"دادو".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت المقاومة استهداف تموضع مستحدث لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة ‏"كفربلوم"، عبر صلية من صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، ‏وخصوصاً بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية.