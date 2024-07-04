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الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

8 يوليو.. حفل تأبين الزميل الراحل خالد برعي بنقابة الصحفيين

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تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين 8 يوليو الجاري حفل تأبين الزميل الراحـل خالد برعى الصفحى بجريدة الميدان بقاعة "طه حسين" بالنقابة.
يشارك في حفل التأبين أسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة .

نقابة الصحفيين حفل تابين مساء الأثنين