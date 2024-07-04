8 يوليو.. حفل تأبين الزميل الراحل خالد برعي بنقابة الصحفيين

تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين 8 يوليو الجاري حفل تأبين الزميل الراحـل خالد برعى الصفحى بجريدة الميدان بقاعة "طه حسين" بالنقابة.

يشارك في حفل التأبين أسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة .