تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين 8 يوليو الجاري حفل تأبين الزميل الراحـل خالد برعى الصفحى بجريدة الميدان بقاعة "طه حسين" بالنقابة.
يشارك في حفل التأبين أسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة .
سياسة
8 يوليو.. حفل تأبين الزميل الراحل خالد برعي بنقابة الصحفيين
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تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين 8 يوليو الجاري حفل تأبين الزميل الراحـل خالد برعى الصفحى بجريدة الميدان بقاعة "طه حسين" بالنقابة.
تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة الخامسة مساء الإثنين 8 يوليو الجاري حفل تأبين الزميل الراحـل خالد برعى الصفحى بجريدة الميدان بقاعة "طه حسين" بالنقابة.