ضبط مندوب مبيعات اختلس أموالًا وادعى تعرضه لسطو مسلح بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على مندوب مبيعات اختلس أموالًا وادعى تعرضه لسطو مسلح بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكترونى - مقيم بمحافظة القليوبية، مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بإستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهاً عنه، وبداخلها (مبلغ مالى) خاص بالشركة محل عمله والتعدى عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالى من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت فى ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وقام بإحداث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة.