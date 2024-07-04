الذهب يتداول قرب أعلى مستوى عالمي.. سجل 2358 دولارا للأونصة

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بالقرب من أعلى مستوى سجله يوم أمس وذلك بعد أن أدت البيانات الأمريكية الضعيفة إلى زيادة رهانات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكية سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من العام.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى عند 2362 دولارا للأونصة حيث يتداول السعر حالياً عند المستوى 2358 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2356 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى في 10 جلسات عند 2365 دولارا للأونصة ويغلق فوق منطقة المقاومة 2340 – 2350 دولارا للأونصة مما يزيد من زخم الصعود للمعدن النفيس، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ويوم أمس صدرت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو لتظهر تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، هذا بالإضافة إلى بيانات أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت ارتفاع بأعلى من القراءة السابقة.

بالإضافة إلى هذا انخفض مقياس نشاط قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يونيو وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما قد يشير إلى فقدان الزخم في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني.

وتسببت البيانات الأمريكية الضعيفة في انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي ساعد على دعم أسعار الذهب الذي ارتفع يوم أمس ليتجاوز منطقة المقاومة التي حدت من صعود السعر منذ الأسبوع الماضي.

وقرب نهاية جلسة الأمس صدر محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اعترف أعضاء البنك بأن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتباطأ وأن ضغوط الأسعار تتضاءل، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بتخفيضات أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي أن الأعضاء لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب أسعار الفائدة حتى ظهور معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك عند 2٪.

وترى الأسواق المالية الآن نسبة تقترب من 70% أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام بداية من شهر سبتمبر القادم، بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الذين يشيرون إلى خفض الفائدة مرة واحدة فقد قد تكون في شهر ديسمبر.

خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب، وبالتالي عملت هذه التوقعات على دعم أسعار الذهب لمزيد من الارتفاع خلال جلسة الأمس.

واليوم تغيب الأسواق المالية الأمريكية بسبب عطلة وهو ما قد يقلل من أحجام التداول، وبالتالي قد يشهد الذهب المزيد من التذبذب حول مستويات اغلاق الأمس ليستمر في تجميع الزخم الكافي للصعود.

ويتبقى من الأخبار الهامة هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع غير الزراعي يوم الجمعة الماضية، وبعد بيانات الوظائف الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة يتوقع البعض أن تقرير الوظائف سيشهد تباطؤا في أداء قطاع العمالة خلال الشهر الماضي، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على مستويات الدولار الأمريكي، لينعكس هذا بالإيجاب أعلى أسعار الذهب.