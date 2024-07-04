دعم الكتاب المطبوع وعودة مؤتمر أدباء مصر.. أبرز مطالب الشاعر أحمد شبلول لوزير الثقافة الجديد

طالب الشاعر والروائى أحمد فضل شبلول، وزير الثقافة الجديدة الدكتور أحمد هنو بعدة مطالب أهمها إعادة النظر فى دعم الكتاب المطبوع، نظرا للارتفاع الهائل للكتب، مع توفير نسخ "بي دي اف" لكل كتاب، لمن يريد القراءة على شاشات الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.

منفذ بيع كتب الهيئة العامة للكتاب فى الإسكندرية

وقال "شبلول" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن إيجاد منفذ بيع جديد لكتب الهيئة المصرية العامة للكتاب فى الإسكندرية بدلا من منفذ البيع القديم الذى تم إغلاقه، من أهم مطالبه للدكتور أحمد هنو، أو إقامة منفذ للبيع كبير للكتاب والأدباء والفنانين والمبدعين في أي مجال، فضلا عن الطلاب وأعضاء هيئة تدريس الجامعات والكليات، وكل من له علاقة بالكتابة والثقافة والفن والفكر والإبداع سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، فقد كان هذا المنفذ علامة مميزة للثقافة المصرية في الإسكندرية، وإطلالة كبرى على عالم الكتب والإصدارات الجديدة التي تصدرها الهيئة في كل مجالات المعرفة.

عودة الملتقيات والمؤتمرات العربية الدولية

وأضاف الشاعر والروائى الكبير: "المطلب الثاني، وأعتقد أنه مطلب عام سيشاركني فيه الكثيرون من الأدباء والمثقفين، وهو عودة الملتقيات والمؤتمرات التي ألغيت منذ أكثر من ثلاث سنوات، مثل الملتقيات العربية الدولية التي كان يعدها المجلس الأعلى للثقافة، للرواية والشعر على سبيل المثال، والمؤتمرات التي كانت تعدها الهيئة العامة لقصور الثقافة وعلى رأسها مؤتمر أدباء مصر، الذي توقف تماما رغم تكوين أمانة عامة لها كانت تجتمع بصفة دورية إلى أن تلقوا إشعارا بعدم عقد المؤتمر السنوي لأدباء مصر".

كما طالب بضرورة انتظام صدور المجلات الثقافية التي تصدرها الوزراة، وضخ المزيد من النسخ منها في الأسواق حيث تصل إلى الإسكندرية على سبيل المثال نسخ قليلة جدا في أوقات غير معلومة، فلم نشعر بوجود هذه المجلات على الإطلاق رغم أهميتها في حياتنا الثقافية.

وزارة الثقافة خدمية وليست ربحية

واختتم “شبلول”، حديثة متنميًا تنفيذ جزء من مطالبه المشروعة بتأشيرة وزارية أو بقرار وزاري بعد دراسة جدواها والعائد المعنوي الكبير منها، مؤكدًا ان وزارة الثقافة وزارة خدمية في المقام الأول وليست وزارة ربحية أو تهدف إلى الربح.