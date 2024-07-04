القاهرة الإخبارية: قصف متواصل للمناطق الشرقية بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنه قبل قليل وصل شهيدان إلى مستشفى المعمداني جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة وتحديدا في حي الشجاعية، وهو الحي الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ عدة أيام جراء توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية والدبابات باتجاه هذا الحي، والتي لا تتوقف عن إطلاق نيرانها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أحياء الزيتون والتفاع والدرج تقع في المناطق الشرقية لقطاع غزة وتتعرض لقصف متواصل، إضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق قطاع غزة لا تتوقف عن إطلاق العشرات بل المئات من القذائف باتجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة عموما والمحافظة الوسطى وأطرافها الشمالية.

وتابع أن منطقة جحر الديك والزهراء تتعرض للقصف إضافة إلى المناطق الشرقية من خان يونس تعرضت إلى وابل كثيف من المدفعية الإسرائيلية التي أطلقتها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.