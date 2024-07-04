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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة السابق يهنئ علاء فاروق ويتمنى له التوفيق في خدمة البلاد

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
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تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق بالتهنئة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، بمناسبة توليه المسئولية متمنيا له التوفيق في قيادة الوزارة ، وفي خدمة بلدنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن ناحيته قدم "فاروق" الشكر الى "القصير" على دعمه طوال الفترة الماضية للزراعة، مؤكدا على الاستعانة بخبراته في كل مجالات الزراعة.

وكان علاء فاروق قد تولى حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعد أدئه اليمين الدستورية امس امام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلفا للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد تولى حقيبة وزارة الزراعة