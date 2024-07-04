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الخميس 04 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم حزب العمال المعارض يصوت في الانتخابات التشريعية البريطانية

ستارمر
ستارمر
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صوت زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، اليوم الخميس، في الانتخابات التشريعية البريطانية التي من المتوقع بشكل كبير أن تعيد حزبه إلى السلطة لأول مرة منذ 14 عاما وتجعله رئيسا للوزراء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وصوت ستارمر، الذي حذر أنصاره من عدم اعتبار الانتخابات أمرا مفروغا منه، على الرغم من استطلاعات الرأي وتوقع السياسيين بفوز ساحق لحزب العمال في الانتخابات، في دائرته الانتخابية بلندن.

وأمضى ستارمر وقته في جذب الناخبين في بريطانيا وحثهم على التصويت لصالح التغيير.

وتعهد بإنعاش الاقتصاد الراكد، والاستثمار في البنية التحتية المتداعية في البلاد وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية، التي أسسها حزبه في عام 1945.

زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الانتخابات التشريعية البريطانية