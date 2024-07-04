حزب الله يقصف مقر قيادة الاحتلال في ثكنات إييلايت وكاتسافيا

أعلن حزب الله، أنه قصف بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع مقر قيادة الاحتلال الإسرائيلي في ثكنات إييلايت وكاتسافيا وغاملا ويردن ومقري قيادة فرقة الجولان في قاعدة نفح، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال إنه قصف بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن

وأوضح أن الهجوم جاء في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش بمدينة ‏صور.