رئيسة وزراء بنجلاديش تزور الصين الأسبوع المقبل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج"، إن رئيسة وزراء بنجلاديش " الشيخة حسينة " ستقوم بزيارة رسمية للصين خلال الفترة من 8 حتى 10 يوليو الجاري.

وأوضحت نينج حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الخميس إن رئيسة وزراء بنجلاديش ستقوم بهذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشانج".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبنجلاديش بدأت منذ 49 عاما.. وتقوم العلاقات بين البلدين على الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل منهما بما يحقق منافع ملموسة لكلا الشعبين.