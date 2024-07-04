"المصرية اللبنانية": تعاون دائم بين مجتمع الأعمال والحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية

هنأ مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء المهام المنوطة بهم لتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال والشعب المصري، معربا عن عميق شكره للوزراء السابقين على ما بذلوه وقدموه من جهود في خدمة مصر وشعبها.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن مجتمع الأعمال المصري و اللبناني لديه ثقة وتفاؤل كبير في الحكومة الجديدة في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الشأن الداخلي.

وأضافت الجمعية ، نتمنى أن يكون للمجموعة الاقتصادية رؤية مشتركة للتعامل مع الملفات والتحديات المختلفة، مشددة علي أن التعاون الدائم بين مجتمع الاعمال والحكومة الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في كل المجالات وأيضا تعزيز مكانة الدولة محلياً ودولياً.

واكد مجلس الإدارة ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة المصرية وحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين وخاصة بالمشروعات الصناعية وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد اجتماعات دورية مع مجتمع الاعمال والقطاعات الصناعية والتجارية لمعرفة اولويات كل قطاع ومتطلباته ومشكلاته.

كما اشار إلى أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى التعاون مع القطاع الخاص فى استحداث آليات جديدة وحوافز للمستثمر الأجنبي وخاصة لجذب الاستثمارات الجديدة او تحفيز الاستثمارات المحلية علي النمو والتوسع.



وطالبت الجمعية بزيادة البعثات الترويجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل علي تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي وتطوير المعامل والمختبرات لتغطية الأنشطة التصديرية والتحكم في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.

وشددت علي ضرورة التركيز على بناء الاقتصاد والاهتمام بالأنشطة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأفراد لتحسين حياة المجتمع ودعم رواد الأعمال من الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الابتكار والتطوير إلى جانب الاهتمام بالتسويق، وإدارة المشاريع وتنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بينهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.