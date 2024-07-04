محافظ الجيزة الجديد: أتمنى أن أكون على قدر طموح وآمال المواطنين

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة الجديد، إنه شرُف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له محافظًا للجيزة

وأكد "النجار"، بحسب بيان الجيزة، اليوم الخميس، أنه يسعى للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة.

وتابع محافظ الجيزة: تشرفت بوجودي على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة؛ وأتمنى أن أكون على قدر طموح وآمال المواطنين.

واختتم المحافظ: لكم مني الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام، لكم مني كل التقدير والاحترام.