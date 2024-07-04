رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع وضبط الأسواق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، جهود توافر السلع وضبط الأسواق في اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، حسبما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم ؛ لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.