البورصة تربح 15.5 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها جماعيا في منتصف تعاملات اليوم الخميس ، وحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 15.5 مليارات جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" صعودا بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 28,458.38 نقطة، كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.34%، وصولا إلى مستوى 2,792.68 نقطة.

وصعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.83 % ليصل إلى مستوى 6,287.25 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 9,137.47 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.97%، مسجلا 12,287.98 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.74 %، ليصل إلى مستوى 34,869.37 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.28% وصولا لمستوى 5,757.23 نقطة.