محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي والتعليم الفني بنوعياتها (صناعى- زراعي- تجاري وفندقي ومزدوج).

وجاء ذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.