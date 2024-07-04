«دفنوها في بني سويف».. مفاجأة حول بلاغ اختفاء فتاة كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات بلاغ اختفاء فتاة بمنطقة كرداسة، حيث تبين أن شقيقها ووالدتها وشخص آخر وراء قتلها، والتخلص من جثتها بدفنها في محافظة بني سويف.

تفاصيل مقتل فتاة كرداسة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل يفيد اختفاء ابنتها في ظروف غامضة، ولم تتهم أي شخص بالتسبب في اختفاءها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة، ضم رئيس مباحث كرداسة ومعاوني المركز، وأسفرت جهود فريق البحث إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفاء الفتاة، وأن شقيقها ووالدتها وشخص آخر أنهوا حياتها، ودفنوا جثتها في محافظة بني سويف، بسبب خلافات أسرية.

جرى ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.