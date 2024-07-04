أول يوم بعد تجديد الثقة.. القيادات والعاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ بني سويف

وصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، لمبنى ديوان عام المحافظة، برفقة نائبه بلال حبش، بعد أداء اليمين الدستوري وتجديد الثقة.

وكان في الاستقبال: الدكتور عاصم سلامة النائب السابق للمحافظ _اللواء حازم عزت السكرتير العام ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان العام ، وسط أجواء سادتها الفرحة بتجديد الثقة واستمراره محافظا للإقليم.

وصافح المحافظ مستقبليه الذين تقدموا بتهنئته بثقة القيادة السياسية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، معبرين عن ثقتهم أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التقدم في مستوى الخدمات في كل القطاعات.

من جانبه، وجه محافظ بني سويف كلمة لمستقبليه من قيادات ومديري إدارات الديوان العام، تقدم فيها بالشكر على تلك المشاعر الطبية،مؤكدا سعادته بثقة القيادة السياسية باستمرار تواجده بين أهالي المحافظة لفترة جديدة بعد قضاء ما يقرب من 5 أعوام ، بذل خلالها قصارى جهده لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات والتيسير على المواطنين في الحصول عليها.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للدكتور عاصم سلامة ، الذي حرص على التواجد في الاستقبال، وشكره على ما قدمه من جهد خلال الفترة الماضية ،معرباً عن تمنياته بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

ووجه المحافظ الشكر لكل التنفيذيين ،مشيثراً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق ، ضمن منظومة وخطة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين

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