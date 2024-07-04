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الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأب بولس جرس: الحكومة قررت إقامة كنيسة كاثوليكية جديدة في مرسي علم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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نشر الدكتور الأب بولس جرس راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة للأقباط الكاثوليك، وأمين مجلس كنائس مصر سابقا، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قرارا  صادرا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1920 م2 كائنة بشارع 1 الخرافي ضمن التقسيم السياحي بمدينة مرسى علم في البحر الأحمر، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء ضمن مجموعة من القرارات حيث نشرت الجريدة الرسمية مجموعة قرارات مهمة  للدكتور مصطفى مدبولي.

الدكتور الأب بولس جرس راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة للاقباط الكاثوليك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مطرانية الأقباط الكاثوليك مدينة مرسى علم البحر الاحمر