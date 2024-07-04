التشكيل المتوقع للأهلي أمام الداخلية

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة الداخلية في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني الأهلي من غياب عدد كبير من اللاعبين في ظل حالة الإجهاد وضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - وسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في السابعة من مساء اليوم الخميس 4 يوليو 2024 علي أرضية استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل شبكة قنوات اون تايم سبورت مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز.

ويقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والداخلية المعلق الرياضي محمد سيد عفيفي.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في 16 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 15 مباراة، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.