الاستعلام عن صحة 3 أشخاص أصيبوا في انقلاب توك توك بكرداسة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا في انقلاب توك توك بكرداسة، وأمرت بالتحفظ على سائق المركبة، إجراء الكشف الطبي له لبيان إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة كرداسة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية "توك توك" اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب المركبة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.